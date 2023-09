Ta en titt på de remastrede flerspillerkartene for Call of Duty: Modern Warfare III

HQ

Årets utgave av Call of Duty heter Modern Warfare III og slippes 10. november til PS4 og PS5, Xbox One og Series X/S samt PC. Dagen til ære har Activision sluppet en video som viser flerspillerkartene vi har å glede oss til. De består blant annet av 16 remastrede kart fra mesterverket Call of Duty: Modern Warfare 2 fra 2009.

Alle tenåringsfavorittene Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass og Wasteland er med i høstens COD, og i videoen nedenfor forklarer utviklerne nærmere hvordan de har gått frem for å gjenopplive de klassiske kartene uten å gå på akkord med nostalgien. For eksempel er alle kartene bygget helt om fra bunnen av for å dra nytte av moderne Call of Duty's raskere og smidigere bevegelsesmønstre.

Mer konkret informasjon er lovet om en knapp måned, den 5. oktober, på Call of Duty: Next -arrangementet, som også vil inneholde en åpen betaversjon.