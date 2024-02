Ta en titt på den actionfylte nye traileren for Dragon Ball Sparking Zero

HQ

Mens nye Dragon Ball-spill har blitt lansert med jevne mellomrom, blant annet Dragon Ball: Kakarot, er det kommende Dragon Ball Sparking Zero en åndelig etterfølger til de klassiske Budokai- og Tenkaichi-spillene, til stor glede for mange fans.

Og det faktum at den kommende tittelen inneholder et stort antall spillbare figurer, er selvsagt et stort pluss. Faktisk har Spike Chunsoft nå avslørt at de første 24 spillbare figurene alle er versjoner av enten Goku eller Vegeta. Du kan se disse nedenfor:

Goku (Z - Tidlig)

Goku (Z - Mid)

Goku (Z - Mid), Super Saiyan

Goku (Z - Slutt)

Goku (Z - Slutt), Super Saiyan

Goku (Z - Slutt), Super Saiyan 2

Goku (Z - Slutt), Super Saiyan 3

Goku (Super)

Goku (Z - midten), Super Saiyan

Goku (Super), Super Saiyan Gud

Goku (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Vegeta (Z - speidere)

Stor ape Vegeta

Vegeta (Z - Tidlig)

Vegeta (Z - Tidlig), Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z - Slutt)

Vegeta (Z - Slutt), Super Saiyan

Vegeta (Z - Slutt), Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyan

Vegeta (Super), Super Saiyan Gud

Vegeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Sjekk ut den nye traileren nedenfor: