Ta en titt på denne Xboxen og kontrollerne med Palworld -tema.

HQ

Det nesten latterlig populære Palworld er foreløpig bare tilgjengelig for PC og Xbox, og er også inkludert i Game Pass. Ettersom suksessen kom så raskt, var ingen egentlig forberedt på den. Nå har Microsoft annonsert det første forsøket på å virkelig utnytte det faktum at de har en stor eksklusivitet ved å lage en Xbox Series S med Palworld tema og fire kontrollere basert på individuelle Pals.

Du kan se det i X-innlegget nedenfor, men dessverre kan du ikke kjøpe det, da det er en engangsforeteelse i forbindelse med en konkurranse. Hvis du bor i en region som støttes av Xbox Live (noe vi antar at nesten alle dere som leser dette gjør) og er minst 18 år gammel, er det bare å følge de enkle reglene i innlegget, så kan du bli den lykkelige vinneren.

Vi er vel ikke de eneste som håper at Microsoft faktisk slipper de fantastiske kontrollerne for kjøp også? Vi synes imidlertid at taglinen "Imagine playing Palworld on THIS" er litt morsom, ettersom Palworld ikke kjører særlig bra på Xbox Series S i det hele tatt. Vi vil fortsatt ha denne skjønnheten, men hvis du virkelig vil nyte Palworld, spill det på PC eller Xbox Series X.