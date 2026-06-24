Ta en titt på det nye offisielle skjermbildegalleriet fra GTA 6 i 4K

HQ

Dagen da informasjonsportene til Grand Theft Auto VI åpnes med offisielle detaljer og priser på utgavene til det som vil bli den største lanseringen i underholdningshistorien, og med forhåndsbestillinger som starter ved midnatt, har Rockstar oppdatert sitt offisielle materiale med et enormt galleri med nye skjermbilder.

Nedenfor har vi samlet hele galleriet, med dusinvis av nye GTA VI-bilder i 4K (2160p), som du kan zoome inn på for å se i detalj hvordan grafikken i årets storspill vil se ut.

Hovedpersoner, kjøretøy (biler, motorsykler og mer), omgivelser, antrekk, våpen... Det er mye å se på og diskutere nedenfor.

Over 70 nye offisielle bilder fra Grand Theft Auto VI