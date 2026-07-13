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Sonic Frontiers

Ta en titt på et av de kuleste Sonic-samleobjektene noensinne

Det Hongkong-baserte selskapet First 4 Figures fortsetter å produsere noen av de mest fantastiske figurene på markedet.

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Jeg er sikker på at ingen gikk glipp av at spillverdenens raskeste og mest elskverdige pinnsvin fylte 35 år forrige måned (noe vi feiret med en hyllestartikkel). Sega og Sonic Team markerer anledningen på ulike måter med en rekke produkter, markedsføring og mer – et konkret eksempel er en figur fra First 4 Figures.

De er kjent for sine stilige og noe mer eksklusive kreasjoner, og vi lurer på om de kanskje er i ferd med å levere det kuleste Sonic-samleobjektet noensinne. Vi snakker om en virkelig massiv figur (se bildet nedenfor) komplett med Chaos Emeralds. Vi har ikke noen eksakte detaljer eller en utgivelsesdato ennå, men forhåndsbestillingene starter 21. juli, og da vil vi sannsynligvis få vite mer.

Du kan registrere din interesse her, og du får også 10 dollar i rabatt ved å gjøre det.

Sonic Frontiers
First 4 Figures

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Sonic Frontiers
ANMELDELSE. Skrevet av Henric Pettersson

Sonic Team har sluppet løs Sonic i en åpen verden for første gang, og Henric er ikke skuffet over avgjørelsen deres.



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