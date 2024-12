Ta en tur under havet i ny DLC for Atomic Heart

HQ

Atomic Hearts tredje DLC, Enchantment Under the Sea, har blitt avslørt. Som navnet antyder, tar den deg med ned i havdypet for å undersøke et nytt anlegg som truer selve menneskeheten.

Du får nye fiender å kjempe mot i krabben, som roboter og andre beboere i dypet, men du får også nye verktøy til å bekjempe dem med. Den nye Thunderclap-hammeren gjør elektrisk skade, og du får også den dobbeltløpede KM4 Kuzmich.

Andre steder ved siden av havet har også blitt endret, og hvis du vil sjekke ut alt som kommer i DLC når det slippes 28. januar, kan du gjøre det nedenfor :