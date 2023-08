Ta favorittfigurene dine Baldur's Gate III ut av spillet og inn i D&D-økten

HQ

I tillegg til din egen karakter trenger du en gruppe likesinnede eventyrere for å takle historien i Baldur's Gate III. Nå kan du ta med deg noen av spillets beste følgesvenner til D&D-bordet ditt, takket være D&D Beyond.

D&D Beyond er det offisielle nettverktøyet for bordrollespillet, og det har nå et utvalg av utfylte ark for dine Baldur's Gate III følgesvenner. Fra den sjarmerende skurken Astarion til trollmannen Gale kan du ta på deg rollene til disse figurene på D&D-øktene dine hvis du ønsker det.

Statistikken ser ut til å gjenspeile de tidlige versjonene av figurene, noe som betyr at noen av dem faktisk vil være sterkere enn sine motstykker i spillet. Du kan også få tak i et sett med virtuelle terninger basert på spillet i D&D Beyond.

Hvilken figur vil du spille ved D&D-bordet ditt?