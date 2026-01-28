Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Tabell for Champions League-finalen: Barcelona og Man City i åttedelsfinalene; Real Madrid, Inter og PSG til sluttspill!

Den siste kampdagen i Champions League 2025/26 - ligafasen bød på stor spenning og overraskende resultater!

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Champions League - ligafasen er avsluttet, og sluttresultatene og tabellen er ganske annerledes enn hva statistikken hadde spådd. Arsenal og Bayern München er på toppen, med Arsenal som det eneste ubeseirede laget. Deretter nådde Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting og Manchester City topp 8 og går til play-off

Lag som Real Madrid, Inter, PSG, Juventus eller Atlético de Madrid, som hadde sjanser til å komme blant topp 8, må imidlertid spille den ekstra play-off-runden, mens andre som Athletic Club hadde sjansen til å redde seg, men endte opp med å bli slått ut...

Tabell for Champions League-finalen

De åtte beste lagene er i åttedelsfinalene, lagene mellom 9-24 skal spille utslagsrunde, og lagene under har blitt eliminert...


  1. Arsenal

  2. Bayern

  3. Liverpool

  4. Tottenham

  5. Barcelona

  6. Chelsea

  7. Sporting

  8. Manchester City

  9. Real Madrid

  10. Inter

  11. PSG

  12. Newcastle

  13. Juventus

  14. Atlético Madrid

  15. Atalanta

  16. Leverkusen

  17. Borussia Dortmund

  18. Olympiacos

  19. Club Brugge

  20. Galatasaray

  21. Monaco

  22. Qarabag FK

  23. Bodo/Glimt

  24. Benfica

  25. Marseille

  26. Pafos

  27. Union Saint-Gilloise

  28. PSV

  29. Athletic Club

  30. Napoli

  31. København

  32. Ajax

  33. Eintracht Frankfurt

  34. Slavia Praha

  35. Villarreal

  36. Kairat

Tabell for Champions League-finalen: Barcelona og Man City i åttedelsfinalene; Real Madrid, Inter og PSG til sluttspill!

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions League


Loading next content