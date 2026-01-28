Tabell for Champions League-finalen: Barcelona og Man City i åttedelsfinalene; Real Madrid, Inter og PSG til sluttspill!

HQ

Champions League - ligafasen er avsluttet, og sluttresultatene og tabellen er ganske annerledes enn hva statistikken hadde spådd. Arsenal og Bayern München er på toppen, med Arsenal som det eneste ubeseirede laget. Deretter nådde Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting og Manchester City topp 8 og går til play-off

Lag som Real Madrid, Inter, PSG, Juventus eller Atlético de Madrid, som hadde sjanser til å komme blant topp 8, må imidlertid spille den ekstra play-off-runden, mens andre som Athletic Club hadde sjansen til å redde seg, men endte opp med å bli slått ut...

Tabell for Champions League-finalen

De åtte beste lagene er i åttedelsfinalene, lagene mellom 9-24 skal spille utslagsrunde, og lagene under har blitt eliminert...