Tadej Pogačar sikter mot sin første Paris-Roubaix-seier denne uken og en monumentseier i 2026

Tadej Pogačar la til nok en tittel i Flandern rundt til sin imponerende troféliste på søndag, og har som mål å vinne det siste "monumentet" han mangler, Paris-Roubaix, neste helg, med drømmen om å gjøre rent bord i monumenter innen rekkevidde.

Pogacar har vunnet fire av de fem monumentene, de mest prestisjefylte endagsrittene i sykkelsporten, som kanskje også regnes som de hardeste. Han vant Milano-Sanremo for første gang forrige måned, og har vunnet Flandern rundt tre ganger (2023, 2025 og 2026); Liège-Bastogne-Liège tre ganger (2021, 2024 og 2025), Giro di Lombardia fem ganger (2021, 2022, 2023, 2025 og 2025).

Seieren i Flandern forrige helg betyr at han har vunnet de fire siste monumentene på rad, og totalt har han vunnet 12 monumenter, noe som er nest best i historien etter den store Eddy Merckx, som vant 19 monumenter.

Neste helg skal Pogacar kjempe om sin første seier i Paris-Roubaix, som har vært dominert av Mathieu van der Poel siden 2023. En seier i rittet søndag 12. april vil bringe ham nærmere en "clean sweep", der han vinner alle fem monumentene samme år, noe ingen har gjort før.

Etter Paris-Roubaix (12. april), vil 2026-utgaven av Liège-Bastogne-Liège finne sted 26. april, og Giro di Lombardia vil komme mye senere, 10. oktober.