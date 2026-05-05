Take-Two CEO forklarer hvorfor Grand Theft Auto VI ikke kommer til PC ved lansering

Grand Theft Auto VI Vice City lanseres (forhåpentligvis) på slutten av året, men PC-spillere må vente en stund til med å gå ut i gatene i Vice City, ettersom spillet lanseres på en senere dato som ikke er avslørt. Med tanke på hvor stor del av spillmarkedet PC utgjør i disse dager, er det litt overraskende at spillet ikke kommer på PC ved lansering. Take-Two-sjef Strauss Zelnick har imidlertid en forklaring.

I en samtale med Bloomberg forklarte Zelnick at da han først startet i spillindustrien, var PC en mye mindre del av den. "Nå med hensyn til en stor tittel, kan PC være 45, 50% av salget," sa han.

På spørsmål om hvorfor Rockstar unngår PC igjen, akkurat som de gjorde med GTA V og Red Dead Redemption 2, fortsatte Zelnick: "Rockstar starter alltid på konsoll fordi jeg tror at når det gjelder en slik utgivelse, blir du bedømt etter å tjene kjernen," sa Zelnick. "Som å virkelig betjene kjerneforbrukeren. Hvis kjerneforbrukeren ikke er der, hvis de ikke blir servert først og best, treffer du på en måte ikke de andre forbrukerne."

Han bekreftet også at dette ikke er på grunn av markedsføringsavtalen som er på plass mellom Sony og Take-Two for Grand Theft Auto VI. Tidligere har det fungert bra for Rockstar å lansere på PC senere, men det kan bety at det innledende salget ikke er så bombastisk som det kunne vært. Det får vi først vite i november.