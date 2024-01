Take-Two er ikke fornøyd med Remedys nye logo.

HQ

Som du kanskje husker, bestemte Remedy seg for å fjerne sin gamle kuleinspirerte logo i fjor for å erstatte den med noe de hevdet var en "oppdatert visuell identitet for Remedy". Den nye logoen er i utgangspunktet bare bokstaven R, som for øvrig er det samme som den klassiske Rockstar-logoen inneholder - og eieren Take-Two er ikke fornøyd med det.

Til tross for at Take-Two og Remedy har gjort mye forretninger tidligere (Take-Two ga ut de to første Max Payne-titlene, som ble utviklet av Remedy, og kjøpte hele franchisen, mens det tredje spillet ble utviklet av Rockstar) og også har mange fremtidige samarbeidsprosjekter (Remedy gjør nå remakes av de to første Max Payne-titlene på Take-Twos vegne) - er de nå i en tvist om logoen. Take-Two hevder at "there exists a likelihood of confusion on the part of the public", og de to partene har blitt enige om å prøve å løse dette seg imellom.

Forhåpentligvis finner de en løsning som begge kan enes om og som ikke påvirker de to selskapenes felles innsats, ellers antar vi at det kan ende i retten til slutt. Hva synes du, er de til forveksling like?