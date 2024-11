Take-Two-sjefen er "ikke veldig bekymret" for GTA VI på Xbox Series S

HQ

Microsoft tok en helt annen tilnærming til denne generasjonen, og lanserte både Xbox Series S og X i slutten av 2020. Førstnevnte er som kjent en heldigital enhet med lavere ytelse som gjør det billigere å ta steget inn i den nye generasjonen.

Dessverre hevder mange at den er så svak at den blir noe av en bremsekloss for hele generasjonen, og at Microsoft bør droppe kravet om at alle Xbox Series X-titler også skal lanseres på Xbox Series S. Hvordan ser Rockstar på det? De jobber med Grand Theft Auto VI, som forventes å flytte grensene for hva som er teknisk mulig med et spill. Vil Series S håndtere dette?

I forbindelse med den nye kvartalsrapporten kommenterte Take-Two-sjefen Strauss Zelnick dette temaet og forklarte at han ikke ser det som et problem:

"Hør her, vi støtter plattformene der forbrukerne er så lenge de er der, og vi finner en måte å støtte plattformer til tross for forskjellige nivåer av teknologi. Det er plateselskapene våre veldig flinke til. Jeg er egentlig ikke bekymret."

Grand Theft Auto VI slippes neste år, og da får vi se hvor godt det kjører på Xbox Series S, noe som vil bli satt på prøve allerede 20. november når S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl slippes. Et spill som også forventes å sette en høy standard for konsollgrafikk.