Take-Twos administrerende direktør er fortsatt vag om hvor mye GTA 6 vil koste

Det er mildt sagt mye spenning for Grand Theft Auto VI. Skulle dette spillet treffe utgivelsesdatoen 19. november, kan det være den største spilllanseringen vi noen gang har sett og sannsynligvis noen gang vil se. Imidlertid er det bare en gnagende peeve i bakhodet på folk: prisen. Ryktene om at GTA VI skal koste 100 dollar har versert en stund nå, og likevel forble Take-Two-sjef Strauss Zelnick ganske vag da han ble spurt om det.

I en tale på iicon, en konferanse for videospilledere som drives av E3-arrangørene, sa Zelnick følgende angående GTA VIs pris (takk, IGN): "Forbrukerne betaler for den verdien du gir dem, og vår jobb er å ta mye, mye mindre betalt for den verdien du leverer. Hvordan du føler deg om noe du kjøper, er skjæringspunktet mellom selve tingen og det du betaler for. Forbrukerne må føle at selve tingen er fantastisk, og at prisen de betaler er rimelig i forhold til det de får."

Zelnick fortsatte med å si at spillprisene har blitt billigere med årene, når man ser på den stigende inflasjonen. Men når spillere ser at favoritttitlene deres koster 70 eller til og med 80 dollar, etterlater det fortsatt en sur smak i munnen. Ambisjonene for Grand Theft Auto VI er imidlertid høye, uansett prisnivå.

"Det vi tenker på, er å lage den mest spektakulære underholdningen på jorden, i historien - og det er en ganske skremmende utfordring. Hvis vi gjør det, og hvis vi er til tjeneste for kundene våre, så vil oppsiden ta vare på seg selv," sa Zelnick.

Han gjentok også markedsføringen snart begynner, noe som betyr at vi sannsynligvis kommer til å se en pris når det starter. Det er vel og bra å vise ordentlig gameplay eller en ny trailer, men fansen vil vite om de må begynne å knipe pennies foran novemberutgivelsen.