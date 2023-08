Take-Two mener de har satt en "kommersielt nøyaktig" pris for Red Dead Redemption -porten.

HQ

Da ryktene begynte å svirre om at Rockstar jobbet med en eller annen form for retur for Red Dead Redemption, var det mange som håpet og ba om at det ville bli en full remake til PC og current-gen-plattformene. Tidligere denne uken ble prosjektet bekreftet og avslørt som en ren porting av det 13 år gamle spillet, som kun kommer til PS4 og Nintendo Switch. Det sier seg selv at fansen ikke er særlig imponert, og enda mer skuffet er de over prislappen som spillet koster.

Take-Two og Rockstar vil selge Red Dead Redemption (igjen, en port, ikke engang en remaster) på PS4 og Switch for £40, noe som er mer enn hva du ofte kan få Red Dead Redemption 2 for i disse dager, ettersom spillet ser ut til å være på salg annenhver uke.

Når det gjelder salg av spillet til denne prisen, uttalte administrerende direktør Strauss Zelnick på en nylig inntjeningssamtale at dette er "det vi mener er den kommersielt korrekte prisen for det", noe som reiser spørsmålet om hva Take-Two ser på som en "kommersielt korrekt" pris for et faktisk helt nytt spill.

Selv om Red Dead Redemption debuterer på PS4 og Nintendo Switch (dessverre ikke på PC, og ikke på Xbox på grunn av bakoverkompatibilitet som fortsatt gir tilgang til originalspillet) 17. august, benyttet Take-Two også den siste resultatkonferansen til å avsløre noen oppdaterte tall for serien som helhet.

Serien ligger på 79 millioner solgte enheter, hvorav Red Dead Redemption 2 står for over 55 millioner av disse.