Take-Two-sjefen sier at "vi sannsynligvis" får PS5 Pro og ny Xbox Series

Take-Twos administrerende direktør, Strauss Zelnick, hadde mye å si under telefonkonferansen for 4. kvartal av finansåret som gikk, inkludert noen klare indikasjoner på at Grand Theft Auto VI kan bli utgitt i løpet av neste regnskapsår (1. april 2024 til 31. mars 2025).

Men dette var ikke den eneste interessante detaljen Zelnick delte, for da GamesIndustry.biz benyttet anledningen til å spørre ham om vi vil få mellomgenerasjons konsolloppgraderinger, som PlayStation 4 Pro og Xbox One X, svarte han:

"Det vil vi sannsynligvis" mens han la også til at de "ikke påvirket virksomheten veldig mye".

Både PlayStation 4 Pro og Xbox One X ble kunngjort rundt denne tiden i løpet av forrige generasjon, og hvis Zelnick har rett - noe han sannsynligvis har ettersom både Microsoft og Sony definitivt vil at Take-Two skal optimalisere spillene sine for bedre maskinvare hvis det er noen - er det ikke umulig at vi begynner å høre noen ganske detaljerte rykter snart.