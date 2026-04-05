Talamasca: The Secret Order har blitt kansellert etter én sesong

HQ

AMC har stadig skapt sitt eget univers av serier som alle passer inn i Anne Rice Immortal Universe. Dette begynte med rebooten av Interview with the Vampire og ble snart utvidet til Mayfair Witches, før den også inkluderte Talamasca: The Secret Order fra oktober 2025. Men dette har tydeligvis ikke gått helt som AMC planla, ettersom en av disse seriene allerede har blitt kansellert etter sin første sesong.

Ifølge Variety blir det ikke en ny runde med episoder av Talamasca: The Secret Order. Snarere har det overnaturlige showet blitt økset, selv om dette ikke betyr slutten på historiene til noen av karakterene som var inkludert.

©AMCN

I en uttalelse forklarte AMC "Talamasca har en historisk plass i Anne Rice Immortal Universe, og vi forventer å se i det minste noen av disse karakterene, og selve organisasjonen, i fremtidige uttrykk for franchisen."

Denne avgjørelsen ser ikke ut til å signalisere helsen til det bredere udødelige universet, ettersom både Intervju med vampyren og Mayfair Witches allerede er på vei til å motta sine tredje sesonger. Det antyder sikkert at ytterligere utvidelser kan være på vent mens AMC gjør en vurdering av hva fansen vil ha fra universet.

For mer om Talamasca, kan du se vårt nylige intervju med showrunneren nedenfor fra vår tid på San Diego Comic Con Malaga, og til og med lese vår fulle anmeldelse av sesong 1.