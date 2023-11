Tales of Arise er nå det nest mest solgte spillet i serien

HQ

To år etter utgivelsen av Tales of Arise er det nå solgt i 2,75 millioner eksemplarer. Med dette er spillet det nest mest solgte i hele serien og er også nær ved å bli det mest solgte. Tales of Vesperia skal bare ha et forsprang på 180 000 eksemplarer. Det er produsenten Yusuke Tomizawa som har snakket med japanske 4gamer.net. Der sier han at det er solgt 700 000 eksemplarer siden april i fjor, da det passerte 2 millioner.

"Det var et stort antall nye spillere og spillere som ikke hadde spilt spillet på lenge, og vi klarte å selge mer enn 2,7 millioner eksemplarer på verdensbasis."