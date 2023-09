Tales of Arise får en massiv utvidelse i november

HQ

Det er to år siden Tales of Arise kom ut, og det ble overveldende hyllet i media som et av de beste JRPG-spillene på lenge (vi likte det også veldig godt, sjekk ut anmeldelsen vår her), og spillerne så ut til å være enige.

Nå er tiden inne for å fortsette eventyrene, for Tales of Arise får en utvidelse kalt Beyond the Dawn, som lanseres i november. Og dette er ikke en helt vanlig DLC, men legger til "20+ timer med spillinnhold". Ifølge pressemeldingen kan vi se frem til "nye oppdrag, fangehull, bosskamper og en episk ny historie i en vakker fantasyverden i stadig utvikling", noe som ærlig talt høres ganske bra ut.

Se annonseringstraileren nedenfor, i tillegg til et utvalg skjermbilder som viser hva som venter når spillet lanseres til PC, PlayStation og Xbox 9. november.