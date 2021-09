Tales of Arise feirer rekord med enkel video

HQ

Det har ikke engang gått en uke siden Tales of Arise ble lansert, men allerede nå er det tydelig at folk har lengtet etter mer Tales of med ny grafikkmotor og gameplayendringer.

Bandai Namco har nemlig gitt oss en veldig simpel video som avslører at Tales of Arise har solgt over en million eksemplarer disse første seks dagene. Nå skal det bemerkes at selskapet bemerker at dette er hvor mange som har blitt solgt digitalt og sendt til butikkene, så det er fortsatt ikke en million spillere, men en imponerende og gledelig rekord for serien er det uansett.