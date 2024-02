Tales of Arise lagt til i Game Pass i dag

HQ

Tidligere denne måneden fortalte vi hvilke spill som ville bli lagt til Game Pass frem til 20. februar. En fin måned, men Microsoft ville tydeligvis gjøre den enda bedre, og har derfor lagt til enda en tittel på listen, som slippes i dag.

Det dreier seg om Bandai Namcos roste enspiller-rollespill Tales of Arise, som opprinnelig skulle komme denne måneden, men som av uklare årsaker ble fjernet (og ikke ble nevnt i nyheten vår ovenfor). Men nå har de tydeligvis bestemt seg for at alle Game Pass -abonnenter skal få oppleve eventyret som dreier seg om de to verdenene Dahna og Rena, og hvordan to hovedpersoner skal få slutt på uenigheten mellom dem.

Tales of Arise Det første spillet om Dahna og Rena ble svært godt mottatt og solgte den gang over to millioner eksemplarer, og vi ga det også svært gode skussmål i vår anmeldelse.