Tales of Arise lanseres i september - kommer til PS5 og Xbox Series

Tales of Arise utsatt på ubestemt tid den 25 juni 2020 klokken 16:09 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Allerede fra første stund var det klart at Tales of Arise vil markere et skikkelig grafisk sprang for serien, og etter hvert begynte det å høres ut som om gameplayet vil...