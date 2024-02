Tales of Arise når tre millioner solgte spill

HQ

I går rapporterte vi at Tales of Arise sannsynligvis vil få mange nye spillere i nær fremtid, ettersom det nå er lagt til på Game Pass, noe som gjør det mulig for millioner av abonnenter å utforske dette lovpriste J-RPG-spillet for én spiller.

Men selv om vi kan forvente en enorm tilstrømning av nye spillere som kan bidra til å løse konflikten mellom de to verdenene Dahna og Rena, har det også solgt veldig, veldig bra allerede. Som avslørt i dag på X, har det nå passert tre millioner solgte eksemplarer. Selv om det ikke er nevnt, antar vi at dette gjør det til en kandidat til å bli den bestselgende tittelen i serien til nå, med den tidligere lederen Tales of Vesperia som også forventes å ha solgt rundt tre millioner enheter.

Vil du gi Tales of Arise en sjanse nå som det er lagt til på Game Pass?