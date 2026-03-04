Tales of the Shire får endelig sin Nintendo Switch 2-lansering senere denne måneden

HQ

Weta Workshop har avslørt at den etterlengtede Nintendo Switch 2-utgaven av Tales of the Shire nesten er klar til å bli overlevert til fansen. Denne forbedrede utgaven av prosjektet på det håndholdte etterfølgersystemet skal lanseres så snart som senere denne måneden, den 25. mars, og vil være tilgjengelig som en gratis oppgradering til alle fans som allerede har sikret seg Switch 1-versjonen av prosjektet, i form av en egen oppgraderingspakke.

Det som er uklart med denne versjonen er nøyaktig hvordan spillet blir forbedret for den nyere plattformen, ettersom kunngjøringstraileren bare informerer om hvordan spillet kommer til Switch 2 i ukene fremover.

For de som ikke er kjent med Tales of the Shire, er dette en koselig livssimulering i Midgard som setter spillerne i skoene til en hobbit som bor i The Shire. Vi anmeldte spillet da det ble lansert i fjor, og syntes til slutt at det var litt skuffende på grunn av middelmådige oppgaver og dårlig ytelse.