Tales of the Shire forsinket til 2025

HQ

Nylig rapporterte vi om en Tales of the Shire -presentasjon som var satt til senere denne måneden. Forståelig nok satte det litt oppmerksomhet tilbake på spillet, noe som ga fansen håp om at vi potensielt ville se en utgivelsesdato snart.

I stedet for å få en 2024-utgivelse, har Wētā Workshop imidlertid presset spillet tilbake fra i år til tidlig neste år. Det ble ikke gitt noen spesiell grunn til dette i tillegg til at spillet rett og slett trenger mer tid, noe som vil gi det en bedre følelse av polering.

Tales of the Shire er en kommende livssimulering der du får spille som en hobbit. Å ta vare på det lille hobbithjemmet ditt og sørge for at du lever et så fredelig liv som mulig høres veldig avslappende ut, så vi gleder oss til å se mer av dette spillet senere denne måneden og tidlig neste år.