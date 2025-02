Tales of the Shire utsetter starten på Hobbits liv til 29. juli

HQ

Det er trøbbel i Midgard igjen. Men denne gangen er det ikke kritikk av Gollum eller The Rings of Power, men en ny forsinkelse for den definitive hobbit-simulatoren, Tales of the Shire.

I et nytt innlegg på sosiale medier bekrefter Weta Workshop Studio at den nye utgivelsesdatoen for spillet (som opprinnelig skulle ha kommet ut i desember i fjor) nå blir 29. juli 2025. Årsaken er at de ønsker at utgivelsen skal skje samtidig på PC og konsoller, og det ser ut til at disse versjonene ikke er helt polerte for øyeblikket.

Vi har allerede prøvd Tale of the Shire og har noen første inntrykk av hva det har å by på, men det er en veldig stille simuleringstittel der du kan nyte en hobbits liv, jevnt og fredelig. Noe vi alle gleder oss til å se så optimalisert som mulig i sommer.