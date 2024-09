Forhåndstitt på Tales of the Shire: En helt forventet reise

HQ

Det har vært noen negative nyheter i videospillverdenen i løpet av september måned, det være seg flere oppsigelser, kanselleringer av store spill, vanvittige maskinvarekunngjøringer, og kanskje mest knusende av alt, nyheten fra utvikleren Wētā Workshop om at de ikke lenger ville nå den planlagte lanseringen i 2024 for det kommende sjarmerende Ringenes herre-livsimuleringsspillet Tales of the Shire. Selv om jeg er en sterk tilhenger av å gi utviklere den tiden de trenger for å levere et prosjekt av topp kvalitet, traff denne kunngjøringen meg som en orkhjelm på tåa og knuste håpet mitt om en avslappende ferieperiode der jeg kunne vralte rundt på Shire og bare generelt sole meg i det enkle hobbitlivet. Så da muligheten til å dykke ned i Tales of the Shire landet i innboksen min tidligere denne uken, grep jeg sjansen som en sulten Uruk-hai som hører at kjøtt er tilbake på menyen.

Den siste uken har jeg gjort veldig lite. Med vilje, kan jeg legge til. Det som umiddelbart gikk opp for meg etter å ha tilbrakt mer enn 20 minutter med Tales of the Shire, som jeg gjorde tilbake på Summer Game Fest, var at dette spillet handler om å omfavne det rudimentære, helt respektable, uventede livet som en hobbit i de bølgende åkrene i Hobsyssel. Wētā Workshop har fanget den rene essensen av livet i Hobsyssel i dette spillet, og ja, det betyr at det har lavt tempo, lite spenning, minimal mekanisk dybde, absolutt null fare, men så mye sjarm at du kan tappe det på flaske og slukke tørsten til Mordors hærer.

La meg male et bilde for deg. For å starte med det hele designer du hobbiten din. Dette er et ganske tradisjonelt karakterskapingssystem der du kan velge mellom kjønn, kroppsstørrelser, frisyrer, hårfarge, ansiktstrekk, grunnleggende klær og til slutt velge et navn. Tales of the Shire tilbyr mange passende alternativer fra et rullehjul hvis du ikke har lyst til å skrive et navn selv, noe jeg omfavnet og valgte et veldig passende hobbitnavn på Bingo Diggle. Herfra blir du introdusert til verden av en gråkledd trollmann, før du befinner deg i det lille samfunnet Rennabu og får en omvisning av en av de lokale, som til slutt tar deg med til dørstokken til det falleferdige og fullstendig respektløse hobbithuset du har arvet.

Deretter får du en rekke enkle og greie oppdrag som hjelper deg med å finne din plass i verden. Disse spenner fra å lære deg det grunnleggende om å plante og ta vare på avlinger til å lete etter ingredienser og gjenstander som brukes i matlagingselementene, som også er en av spillets viktigste sosiale funksjoner. Apropos dette blir du også introdusert for mange av lokalbefolkningen og må til og med invitere noen av dem på et måltid som du må tilberede og ideelt sett skreddersy etter deres smak og interesser. Dette er riktignok ikke veldig komplisert, ettersom du i løpet av prosessen med å bli kjent med hver lokalbefolkning vil legge merke til deres kostholdsinteresser og til og med lære oppskrifter de foretrekker, alt slik at du kan bruke det til å informere dine valg av retter når leker i matlagingsdelen. Når det gjelder å tilberede et måltid, er dette også veldig rudimentært, og det handler hovedsakelig om å tilpasse rettens størrelse og mørhetsnivå til hva hver gjest pleier å sette pris på, alt ved hjelp av en Cooking Mama-lignende mekanikk som har veldig, veldig lite dybde i seg.

I begynnelsen av eventyret tenker du ikke så mye over kompleksiteten i Tales of the Shire, da du bare blir oppslukt av den søte, sjarmerende naturen og den fantastiske og livlige versjonen av Hobsyssel som Wētā Workshop har skapt. Men jo mer tid du tilbringer i spillet, jo mer begynner du å innse at mangelen på kompleksitet kan være dette spillets største problem. Jeg sier dette fordi noe av oppdragsdesignet rett og slett er dårlig. Du reiser rundt i Rennabu og snakker med lokalbefolkningen og fullfører det som stort sett er endimensjonale og uinspirerende henteoppdrag. Du fyller tiden med å gjøre absolutt ingenting annet enn å vente på at solen skal gå ned, slik at du kan gå til sengs og få avlingen din til å vokse litt eller kanskje til og med se de raske årstidsendringene. Du vil gå inn i en pensjoniststilstand, ommøblere møblene dine, tilbringe timevis ved innsjøen for å fiske ørret, eller rett og slett vandre rundt i verden, kanskje med det endelige målet å avslutte dagen på Den grønne dragen for en halvliter. Det faktum at verden er ganske rigid og stiv å vandre rundt i gjør ikke dette problemet mindre, og selv om jeg håpet at Tales of the Shire ville være mer beslektet med et Midgard Animal Crossing, gjør den tydelige mangelen på mekanisk dybde og kompleksitet at de to spillene egentlig ikke eksisterer i det samme rommet.

Men selv om dette er tilfelle, kan jeg ikke la være å føle at Wētā Workshop har fullført oppgaven med glans. Hobbiter er notorisk enkle og kjedelige skapninger som lever små og begivenhetsløse liv, og det er akkurat det utvikleren har tilbudt her også: en hobbit-simulering uten avvik. Tales of the Shire er et spill der du i utgangspunktet ikke gjør noe, i timevis av gangen, uten noen konsekvenser, og selv om det kan virke som et forferdelig designvalg - og det ville det sannsynligvis vært for nesten hvilket som helst annet prosjekt - fungerer det på en eller annen måte her ....

Tales of the Shire vil ikke utfordre deg, holde deg på tå hev, frustrere, forvirre, overraske eller begeistre, men det vil gi deg et stort smil om munnen mens du tankeløst hopper rundt i de frodige og livlige åsene i Hobsyssel og omfavner et liv uten noen av de bekymringene som vi alle kjenner så altfor godt. Så gjør med den informasjonen som du vil. For min del er jeg helt fornøyd med å leve et liv uten konsekvenser og skule på de respektløse Lommelunene når de drar ut på sine store eventyr. Hvem trenger vel fare når man har po-te-ter og pent pressede lommetørklær?