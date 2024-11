Talon Esports har åpnet et europeisk hovedkontor på Malta

HQ

Talon Esports Talon Esports er et ganske kjent esportslag, men det er også i stor grad basert i Asia-Stillehavsregionen med lag og vaktlister bygget fra spillere fra den delen av verden. Dette vil tilsynelatende snart endre seg, ettersom Talon Esports nå har signalisert sin ekspansjon til Europa med et nytt hovedkvarter og driftsbase på Malta.

Vi blir fortalt at dette hovedkvarteret vil bli brukt til boot camps, spillerutvikling og for å utvide spill- og esportsektoren ytterligere. Når det gjelder hvorfor Malta er valgt som lokaliseringsland, nevnes det at de viktigste årsakene inkluderer "dets støttende forretningsøkosystem, proaktiv myndighetsstøtte og eksepsjonell livskvalitet for spillere og ansatte."

Talon Esports lover at den også ønsker å bruke denne europeiske basen som en måte å utforske akademier, utdanning og innholdsskaping på, og snakker om den europeiske utvidelsen, legger Talons administrerende direktør Sean Zhang til:

"Maltas strømlinjeformede forretningsoppsett, sammen med deres dype forståelse av esports økosystem, gjør at vi kan operere jevnt og effektivt. Med sterk støtte for viktige ressurser, som høyhastighetsinternett og langtidsvisum for spillere, har landet lagt et uvurderlig grunnlag for vår ekspansjon."