Talon Esports og PSG avslutter samarbeidet med League of Legends

HQ

Tiden til PSG.Talon har kommet til en slutt. Den kombinerte esportsatsingen til Talon Esports og Paris-Saint Germain, esportsavdelingen til det franske Ligue 1 -laget, vil ikke lenger være i kraft, ettersom de to partene har bestemt seg for å avslutte samarbeidet.

Dette ble bekreftet i en pressemelding der det ble direkte nevnt at "denne gjensidige avgjørelsen gjenspeiler de utviklende prioriteringene og strategiene til begge organisasjonene. Vi er enormt stolte av suksessene vi har oppnådd sammen, og dette partnerskapet vil bli husket som et av de mest ikoniske samarbeidene i esportshistorien.

Når det gjelder hva fremtiden har for begge parter, og hvordan denne avgjørelsen vil påvirke deres posisjon i konkurransedyktig League of Legends gjenstår å se. Talon har sagt at den vil fortsette å operere i LCP, men uten tvil vil denne splittelsen ha sin innvirkning på en eller annen måte. Det vi også vet, er at begge parter har sagt at de er "åpne for fremtidige samarbeid", noe som tyder på at de igjen kan komme til å samarbeide hvis den rette muligheten byr seg.