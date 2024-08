Talon Esports samarbeider med Razer

HQ

Talon Esports Talon Esports har signert en avtale med Razer om at produsenten av periferiutstyr blir den offisielle periferipartneren for esportsorganisasjonen. Avtalen vil se at mange av Talons lag og lister blir støttet og styrket med Razer-enheter og utstyr, og spesielt kan vi forvente at organisasjonens Counter-Strike 2, Valorant, og League of Legends team (drevet i samarbeid med PSG) vil være de viktigste fokuspunktene.

Talons administrerende direktør, Sean Zhang, sier følgende om avtalen: "Razer er kjent for sin innovasjon og sitt engasjement for å sikre at e-sportspillere er utstyrt med best mulig utstyr for å prestere best mulig på den høyeste scenen. Når forskjellen mellom å vinne og tape defineres av så små marginer og reaksjonstider, er vi sikre på at spillerne våre vil være i stand til å opprettholde toppformen med Razers banebrytende utstyr."

Den nøyaktige lengden på avtalen er ennå ikke bekreftet, og heller ikke den fulle verdien av partnerskapet.