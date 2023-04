Tango Gameworks ser ut til å utvikle en multiplayer-tittel

HQ

Det er veldig vanskelig å si hvordan et typisk Tango Gameworks-spill ser ut i disse dager. De startet med ren skrekk i The Evil Within-serien, fortsatte med å levere et action-eventyr med Ghostwire Tokyo og overrasket oss alle med litt rytmebasert beat 'em up i Hi-Fi Rush tidligere i år. Og det virker som om de vil fortsette å overraske oss fremover.

Som lagt merke til på Twitter av brukeren Idle Sloth har studioet for tiden et par stillingsannonser ute, og en av dem er for en miljødesigner som spesifikt trenger "Erfaring innen spillutvikling med flerspiller".

Tango Gameworks ville ikke be om dette hvis det ikke var nødvendig, noe som sannsynligvis betyr at vi har noe flerspillerrelatert å se frem til. Vi antar at det kan ta en stund før vi får se noe, ettersom studioet har lansert to titler på to år, men vi er i alle fall nysgjerrige på å se hva det er.