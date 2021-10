Tanooki Mario og Rosalina kommer til Mario Kart Tour

Mario Kart Tour skal snart feire årets kanskje beste årstid ved å legge til to karakterer i sin liste. I forbindelse med mobiltittelens Autumn Tour vil både Tanooki Mario...

Mario Kart Tour fikk en del kritikk for manglende funksjoner og påtrengende mikrotransaksjoner da det ble lansert, men én ting spillet har gjort riktig fra begynnelsen av...

Mange av dere ble skuffet da det kom frem at man spiller mot bots i Mario Kart Tour. Men Nintendo forsikret oss den gang om at en ordentlig multiplayer-modus var på vei....

Mario Kart Tour er Apples mest nedlastede spill i 2019

den 4 desember 2019 klokken 11:48 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det er ikke til å stikke under en stol at Mario Kart Tour er uhyre populært, og det til tross for den kontroversielle lanseringen. Faktisk ble spillet kritisert en del i...