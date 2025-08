Taron Egerton kommenterer James Bond-løpet: "Ingen spør meg om å gjøre det!"

HQ

Temaet om hvem som kan bli den neste James Bond er fortsatt et svært populært tema. Hver måned ser det ut til å dukke opp en ny ledende kandidat, og de siste ryktene antyder at Tom Holland, Jacob Elordi og Harris Dickinson er blant favorittene.

En person som ikke ser ut til å være aktuell for mange til å bli den neste Bond, er Kingsman -stjernen Taron Egerton, som har kommentert det pågående debacle og om han kunne tenke seg å prøve seg som den berømte spionen som opererer i Hans Majestets hemmelige tjeneste.

I en samtale med Collider sa Egerton at det å spille Bond ikke står på hans "to do"-liste, og bemerket at selv om han kunne tenke seg å prøve seg på mer kommersielle roller, tror han ikke at rollen ville føre til at han ble spesielt lykkelig.

"Men det betyr ikke at jeg ikke har ambisjoner og planer, og heller ikke at jeg ikke ville vært interessert i å gjøre noe som er mer kommersielt, for selvfølgelig ville jeg det. Jeg tror jeg er i en periode i livet hvor jeg, som du sier, har fulgt de tingene som snakker til meg på et kreativt nivå litt mer, men jeg er sikker på at jeg ikke kommer til å føle det slik for alltid.

"Men James Bond er litt av en oppgave, og jeg tror, for det første, så vidt jeg vet, er det ingen som ber meg om å gjøre det. [Ler] Men det er kanskje heller ikke det som ville gjort meg aller mest lykkelig. Jeg tror det er en stor oppgave, en slik rolle sluker på en måte livet ditt."

Tror du at Egerton ville blitt en god Bond? Han har jo erfaring som elegant og elegant spion og spionasje etter et par utflukter som Eggsy i Kingsman filmene...