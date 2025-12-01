Tarsier Studios' narrative direktør om kunstig intelligens i spillutvikling: "Personlig hater jeg det"

HQ

Vi fikk nylig muligheten til å snakke med svenske Tarsier Studios (Little Nightmares, Reanimal), og stilte narrative director Dave Mervick spørsmål om deres utvikling som selskap, deres perspektiv på Supermassive Games' videreføring av serien de skapte, og diskusjonen kom også inn på AI i spillutvikling.

Det viser seg at dette ikke er noe som har imponert Mervick, som blant annet sa :

"Det er ikke enighet i studioet om AI. Personlig hater jeg det, men det er fordi jeg ikke har sett nok av den positive bruken som kunstnerisk verktøy, og fordi jeg har sett The Terminator for mange ganger, men som med all annen teknologi kommer det an på hvordan den brukes. Internett kan være en herlig ting og en fullstendig kloakk, sosiale medier kan knytte folk sammen og isolere dem, så det gjenstår å se hvordan AI vil utvikle seg. Den kan bli et kreativt berøvet menneskelig tusenbein, eller den kan bli et verktøy som demokratiserer kunstverdenen og frigjør kreativiteten i mennesker. Jeg kan bare håpe på det siste."

