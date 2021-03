Du ser på Annonser

SEGA Dreamcast var muligens den siste spikeren i kista med tanke på SEGAs posisjon i konsollmarkedet, men de hadde virkelig sine lyspunkter i spillsamlingen sin. En av de mest ikoniske er Crazy Taxi, et hektisk arkadebilspill som lar deg ofre liv og lemmer for å få dine passasjerer frem i tide. Det kan huskes med et smil om munnen som Jet Set Radio og Shenmue, men dessverre er serien pensjonert etter sin siste utgivelse på PSP tilbake i 2006. En oppfølger er trolig lite sannsynlig, men det nest-beste har nå skjedd etter at Team 6 nå har gitt oss en spirituelle oppfølgeren Taxi Chaos.

Spillingen i Taxi Chaos er så å si identisk med Crazy Taxi. Du velger mellom to forskjellige drosjer og du må kjøre gjennom en by full av farger og sterkt inspirert av New York City men du prøver å samle så mye penger som mulig innen en viss tid. For hver tur får du en stjernerangering som avhenger av hvor fort du kjører, og hvor mye poeng du klarer å samle på turen. Her er det rom for å tjene masse poeng for å kjøre fort da poeng tjenes ved uforsvarlig kjøring, men det er viktig å passe på å ikke kræsje.

Kjøringen har en veldig arkadefølelse over seg, og føles nesten enda mer tilgjengelig enn originalen. ZR-knappen (på Switch) brukes til å akselerere og B-knappen lar deg hoppe med taxien for å unngå motkommende trafikk og objekter i veien. En ting jeg liker godt er at du ikke trenger å bytte mellom revers og fremover for å rygge som du gjorde i originalen til Dreamcast. Om du ønsker å rygge trenger du bare å holde inn ZL-knappen og flytte kameraet rundt.

Ved siden av hovedmodusen finnes det også en fri-modus og en pro-modus. Fri-modusen lar deg utforske New Yellow City (...) fritt, og den fungerer utmerket for å lære deg snarveier og samlegjenstander du kan gå glipp av når du kjører gjennom gatene i full hastighet. Pro-modusen er lik hovedmodusen, men her må du bruke dine egne kjennskapsevner ettersom det ikke er noe GPS å få hjelp av i form av piler eller lignende. Dette kan det tenkes at veteraner av spillet kommer til å like, men for meg ble det utrolig utfordrende ettersom kartet er så stort.

Utenfor disse modusene er det også litt småsnacks å finne. Det finnes seks forskjellige drosjer å låse opp ved å fullføre spesifikke oppgaver, og disse drosjene har eget utseende og egne attributter i form av fart, akselerasjon, bremsing, vekt og boost. Det er også samleobjekter og Achievements du kan finne i spillet. Det var morsomt å låse opp nye biler, men jeg følte meg aldri motivert nok til å fullføre noen av de andre oppgavene ettersom det ikke er noen belønninger i spillet for å gjøre det. Om spillet så bare hadde latt meg låse opp en ny farge til bilene for jobben jeg gjorde kunne fort samleobjektene vært langt mer interessante.

Å gjenoppleve nostalgien fra Crazy Taxi med et lite lakkstrøk var morsomt den første timen, men jeg mistet interessen fort. Spillbarheten er så godt som det samme som originalen med noen små justeringer, og ingenting er blitt lagt til for å endre ting. En karrieremodus, drosjer vi kunne gjort endringer på eller noen konkurransedyktige flerspillermoduser kunne gjort underverker for spillet. Prisen på 350,- føles også kraftig overpriset og koster med andre ord mer enn både Little Nightmares II og Minecraft Dungeons.

Taxi Chaos mangler mye innhold, men når det kommer til visuell opplevelse treffer de spikeren på hodet med glans da de virkelig har klart å gjenskape både utseende og følelsen fra den elskede serien. Grafikken her er saftig og lys, og den fiktive versjonen av New York City er yrende og full av liv. Med det originale lydsporet som inneholdt punk rock-slagere fra Offspring og Bad Religion var det liten tvil om at Taxi Chaos kom til å levere langt dårligere på dette området med sin indie-status, men selv med mine lave forventninger ble jeg skuffet. Lydsporet her er stappet fult av gjentagende dance loops, og disse sliter med å gjenspeile det hektiske miljøet du befinner deg i mens du kjemper mot klokken.

Det er ingen tvil om at Taxi Chaos er tro mot SEGA sin klassiker, men det kommer mer frem som en dårlig kopi ettersom det ikke utvikles noe som helst fra grunnpilaren til spillet. Det hele føles veldig likt, og jeg kjedet meg rimelig fort etter noen runder rundt i den fiksjonelle versjonen av New York City. Spillet ser bra ut derimot, og det kan være morsomt å spille i korte perioder, men jeg kan ikke påstå at det gir meg nok til å rettferdiggjøre et innkjøp. Selv ikke for de hardbarka fansen av serien.