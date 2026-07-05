Taylor Sheridan forteller om Costners overraskende avgang fra « Kevin » Yellowstone

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Da det ble bekreftet at Kevin Costner skulle forlate « Yellowstone », dukket det opp mange rykter og rapporter som hevdet at dette skyldtes kreative uenigheter mellom den Oscar-vinnende stjernen og skaperen Taylor Sheridan. Overvurderte Costner sin egen betydning og presset på for høyere lønn, ønsket han en større rolle bak kameraet, eller oppstod det en konflikt mellom Costner og Sheridan? Rapportene forteller en rekke forskjellige historier, men nå har Sheridan stått frem og fortalt sin versjon av sannheten.

I et opptreden på «The Bill Simmons Podcast» nevnte Sheridan at Costner egentlig bare skulle være en del av « Yellowstone »-serien i tre sesonger, før han skulle gi stafettpinnen videre til sønnen sin, og deretter se historien dreie seg om hvorvidt sønnen ville beholde eller miste den berømte ranchen. Serien ble imidlertid enormt populær, og det ble brukt mye tid på å fylle ut hullene, noe som forlenget Costners opphold, helt til han måtte trekke seg ut.

I sin helhet forklarte Sheridan: «Tanken på å gi opp en suksess før den har mistet all kraft, er svært fremmed for et TV-selskap. Til slutt kom Kevin til et punkt hvor han sa: «Jeg må gjøre min egen greie.» Men vi hadde opprinnelig tenkt oss sammen at det skulle være tre sesonger, og så skulle stafettpinnen overleveres – fordi vi måtte holde hodet over vannet en stund der, og jeg tror det var ganske tydelig.»

Kanskje var det til det beste for å sikre at serien fortsatte å utvikle seg og ikke ble for bundet opp i eksisterende karakterer og handlingslinjer. Likevel, hva synes du om Costners avgang fra * Yellowstone *?