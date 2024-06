Taylor Swift er ikke med i Deadpool & Wolverine

HQ

En stund gikk det rykter om at popmegastjernen og vennen til Ryan Reynolds, Taylor Swift, skulle være med i MCU i en rolle i Deadpool & Wolverine. Vi har sett Swift spille før i filmer som Cats og Amsterdam, men hun har ennå ikke trådt inn i spandexen i en superheltrolle.

Tidligere i år trodde fansen at hun skulle gjøre en cameo som superhelten Dazzler i filmen. En rapport fra EW peker imidlertid på at det ikke er tilfelle. Det er fortsatt en mulighet for at vi kan få se Swift i sin egen superheltserie, men ikke i Deadpool & Wolverine.

Selv om massevis av Swifties kunne ha fått Deadpool & Wolverine til å øke billettinntektene med en betydelig margin, er det ikke slik at filmen nødvendigvis trenger en popstjerne-cameo. Vi kunne se mange tilbakevendende stjerner som en del av filmen uansett, med tanke på TVA og multiverset som er involvert.