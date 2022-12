Tchia gir oss varme og farger i ny video

HQ

Allerede i mai fikk vi den kjedelige beskjeden om at det litt The Legend of Zelda: The Wind Waker-inspirerte Tchia dessverre måtte utsettes til starten av 2023, men det kan virke som om utviklerne i Awaceb føler seg ganske trygge på å bringe oss varme når kulda fortsatt er her til lands.

For nå har de startet en videoserie passende nok kalt Our Journey, og i første del forteller utviklerne om hvordan nærmest alt i Tchia er basert på vakre Ny-Caledonia og kulturen der. Dette serveres med litt gameplay for å gjøre det enda mer interessant for de som synes spillet virker fristende.