HQ

Awaceb virket trygge på at Tchia faktisk ville lanseres i løpet av våren da vi fikk en varm og fargerik video i desember, og det hadde de god grunn.

Kveldens trailer avslører ikke bare at Tchia lanseres den 21. mars, men også at spillet lanseres rett på PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium. Det forrige spillet som ble sluppet på abonnementstjenesten var Stray, så forhåpentligvis opplever dette like stor suksess som kattespillet.