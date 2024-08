Team BDS er verdensmestere i Esports World Cup Rainbow Six: Siege

HQ

Det virker rart å si, men det har bare noen gang vært en vinner av Gamers8/Esports World Cup Rainbow Six: Siege turnering, til tross for at arrangementet har blitt arrangert årlig de siste tre årene. Turneringen har vært fullstendig dominert av Team BDS, som i helgen fullførte megabragden med å bli kåret til back-to-back-to-back-seier.

Team BDS ikke bare vant dette arrangementet, men det knuste det fullstendig da laget bare noen gang droppet ett kart i løpet av hele turneringen. Team BDS spilte fem kamper, som spenner over totalt ni kart, og droppet bare ett av disse kartene under kvartfinalen mot FaZe Clan. Ellers, selv inkludert den store finalen, forble laget ubeseiret, noe som betyr at det virker veldig passende at laget er på vei hjem med $ 750,000 2 av den totale premiepotten på $ XNUMX millioner og en skifer på Club Points for å starte opp.

Tror du Team BDS kan gjøre det et fjerde år på rad i 2025?