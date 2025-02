Team BDS' finalistlag i Six Invitational 2025 kommer kanskje ikke til å konkurrere for Team BDS neste sesong

HQ

Selv om de ikke klarte å løfte det berømte Sledge hammer-trofeet i 2025 Six Invitational, endte Team BDS på andreplass i FaZe Clan, og avsluttet til slutt en ganske sterk 2024-sesong. Laget vant Esports World Cup -turneringen og ble nummer to i BLAST R6 Major Manchester og Montreal, noe som får mange til å anta at de vil prøve å ta steget opp til seire i 2025-kampanjen. Selv om det fortsatt kan skje, kan det skje under et annet navn enn Team BDS.

Vi sier dette fordi Team BDS' Rainbow Six: Siege -team har fått lov til å utforske alternativer andre steder. Dette ble bekreftet av trener Samy "Stooflex" Smail på X, hvor han uttalte :

"Fra og med i dag har vi fått lov til å utforske alternativer av @TeamBDS.

"Vi, som et team, er tilgjengelige for diskusjoner med interesserte parter og kan kontaktes direkte via Twitter DM."

Det vil utvilsomt være mange som er interessert i å sikre seg denne talentfulle og dyktige R6S-troppen.