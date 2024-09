Team BDS vender tilbake til toppen av Rocket League Championship Series

HQ

Det er kanskje bare en håndfull navn som er like fryktet i konkurransesammenheng på Rocket League som Team BDS. I en årrekke ble det europeiske laget enten kronet som major- eller verdensmestere, eller så ble de kalt nummer to fordi de falt på siste hinder. 2024 har allerede vært et stort år for laget, med en Esports World Cup -seier under beltet og nå også en World Championship også.

Det stemmer, Team BDS har blitt kronet som vinner av Rocket League Championship Series 2024 World Championship. Dette kom etter en 4-2-seier over G2 Esports i går, et resultat som har sett Team BDS reise hjem med $ 300,000 XNUMX i premiepenger og enda et trofé å legge til i skapet sitt.

Vi får se om Team BDS kan gjøre dette imponerende 2024 om til et imponerende 2025 også når RLCS starter opp igjen senere i år.