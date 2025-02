Team Endpoint setter sin Counter-Strike 2 divisjon på vent

HQ

Den britiske baserte Team Endpoint har bestemt seg for å sette sitt forsøk på konkurransedyktig Counter-Strike 2 på vent og å forlate scenen mens den tar en beslutning om det er en permanent plass for den i den profesjonelle divisjonen.

Dette har blitt bekreftet i en lang uttalelse der Endpoint bemerker at to av de viktigste årsakene til avgjørelsen kommer fra den utfordrende strukturen i konkurransedyktig CS2 og hvordan den holder tilbake progresjon og også den britiske esportsverdenen, som ganske enkelt mangler finansiering og støtte.

Endpoint sier: "VRS-systemet betyr at når du starter fra en lav rangering, blir kampen for å forbedre den rangeringen forsterket av det faktum at alle VRS-kvalifiserte arrangementer bare er invitert, basert på selve VRS-rangering du prøver å forbedre. Dette skaper i sin tur et mye mindre og internt økosystem. Kombinert med mangel på finansiering og merkevarer som er villige til å involvere seg i den britiske esportscenen, betyr det til slutt at kostnadene som påløper sammenlignet med inntektene (eller potensialet for), bare blir en for stor risiko for det bredere selskapet."

Med denne avgjørelsen i bakhodet blir Endpoints CS2-tropp alle løslatt, noe som betyr at Kia "Surreal" Man, Max "MiGHTYMAX" Heath, Oscar "AZUWU" Bell, Joey "CRUC1AL" Steusel, Jan "cej0t" Dyl og trener / manager Neil "NeiL_M" Murphy alle er ute av jobb.

Endpoint avslutter med å legge til "Vi stenger ikke døren for Counter-Strike-esport helt." Det hevder at det vil fortsette å støtte britisk esports og grasrot talentutvikling, og at det er åpent for å signere en ny tropp i fremtiden hvis muligheten er riktig som "dette er en pause, ikke et farvel."