Team Envy ønsker å komme tilbake til Counter-Strike esports

Helt siden Mike "Hastr0" Rufail gjenervervet Team Envy merkevare fra OpTic Gaming, har han jobbet for å se organisasjonen komme tilbake til forskjellige esportscener. Dette har inkludert Valorant, Marvel Rivals, Smash, og snart Counter-Strike også.

Vi sier dette da Hastr0 har tatt til X for å si bestemt at Team Envy utforsker alternativer for hvordan de kan komme tilbake til Valves massivt populære taktiske skytespill, og går så langt som å merke seg at de har tenkt å hoppe på muligheten så snart sjansen kommer.

"Vi må få @Envy tilbake til Counter-Strike. Vi har begynt å utforske alle muligheter og vil hoppe på den rette når vi finner den. @DerangedNative og jeg er begge glade for å støtte et lag."

Hvem synes du Team Envy bør signere som en del av sin store retur til CS esports?