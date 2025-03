Team Envy slår seg sammen med Native Gaming

HQ

Mike "Hastr0" Rufail har jobbet ganske aggressivt for å reposisjonere Team Envy blant esportsorganisasjonens storheter etter relanseringen og splittelsen fra OpTic Gaming. Dette har inkludert signering av flere vaktlister i et vell av forskjellige konkurransescener, men det neste trekket er mer av et forretningssentrisk.

Team Envy har slått seg sammen med Native Gaming, et trekk som vil se organisasjonen ønske en ny medeier og driftspartner velkommen i sine rekker. Når vi snakker om dette trekket, blir vi i kunngjøringsuttalelsen fortalt at det "markerer begynnelsen på en ny æra i Envys historie", og at målet nå er å "heve esports ved å blande Envys mesterskapsarv med Native Gamings forpliktelse til vekst og urfolksamfunnet."

Hastr0 har siden kommentert dette ytterligere. "Da jeg bestemte meg for å ta på meg oppgaven med å bringe Envy tilbake, visste jeg at dette ikke var en oppgave jeg ville (eller egentlig kunne) ta på meg alene. [Medeier Dean Duros] besluttsomhet og støtte til Native Gaming minnet meg mye om meg selv og staben av flotte mennesker som virkelig har gjort Envy til det det er i dag. Han har alle kvalitetene til en org-eier som setter teamet og familien først. Jeg kunne ikke vært lykkeligere over å ha ham med på Envy-reisen."

Han avslutter med "I løpet av den siste måneden har vi signert 18 spillere og trenere i 4 forskjellige esports. Sammen skal Dean og jeg sørge for at Envy er her for å bli som en pioner og leder blant de mange legendariske esportsorganisasjonene over hele verden."