Team Envy's Overwatch League-inspirerte Marvel Rivals vaktliste fortsetter å sprekke

Da Team Envy kunngjorde sin intensjon om å konkurrere i konkurransedyktig Marvel Rivals, gjorde organisasjonen det ved å signere en vaktliste som inneholdt flere Overwatch League veteraner. Dette har imidlertid tydeligvis ikke vært særlig fruktbart for noen av partene, ettersom ytterligere to av disse personene nå forlater organisasjonen.

Etter at Indy "Space" Halpern forlot laget i forrige uke, har nå både Nikola "Sleepy" Andrews og Nolan "Paintbrush" Edwards også forlatt laget.

Når vi snakket om å slippe begge spillerne, har Envy ganske enkelt takket dem for deres tjenester og ønsket dem det beste.

https://x.com/Envy/status/1910498063510302729

Dette betyr at det for øyeblikket bare er Matteo "cal" Mazzucco og Luis "iRemiix" Galarza Figueroa som utgjør ex-OWL-stjernene på Envy's Marvel Rivals -lag, der de for øyeblikket utgjør to tredjedeler av den ufullstendige listen sammen med Brandon "nkae" Pescador.