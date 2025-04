Team Falcons er mestere i PGL Bucuresti 2025

HQ

Nok en PGL-turnering har kommet til en slutt allerede i år. Etter rundt en ukes handling har PGL Bucuresti 2025 pakket inn, med dette som et arrangement som så de beste Counter-Strike 2 lagene fra hele verden til stede og kjempet om en andel av en premiepott på $ 625,000 XNUMX. Nå som dette arrangementet er over, har vi en seierherre å snakke om.

For dette arrangementet kom Saudi-Arabia Team Falcons ut på topp, etter å ha beseiret G2 Esports i den store finalen i går på en dominerende 3-0 måte. Til tross for at Team Falcons viste seg å være en tøff motstander i sluttspillfasen, var ikke en ukuelig styrke hele veien gjennom arrangementet, da organisasjonen avsluttet gruppespillet på sjetteplass, og unngikk så vidt eliminering med en 3-2-poengsum (2-3 ville ha ført til å bli slått ut).

Med dette resultatet i bakhodet kan Team Falcons reise hjem med 200 000 dollar i premiepenger og etablere seg som et lag å følge med på i IEM Melbourne, som finner sted neste uke.