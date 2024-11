Team Falcons er Overwatch Champions Series 2024-seierne

HQ

2024 Overwatch Champions Series er nå avsluttet, som etter handling som ble holdt på DreamHack Stockholm i helgen, har vi en vinner av World Finals å rapportere om. For denne sesongen var det Team Falcons som kom ut på toppen, med det Saudi-støttede sørkoreanske kraftverket som kom ut på toppen av Crazy Raccoon i finalen på en dominerende 4-1 måte.

Dette resultatet gjør Team Falcons til laget å slå på vei inn i 2025-sesongen, og sementerer også hovedtrener Park "Crusty" Dae-hee som den kanskje beste treneren Overwatch noen gang har sett. I løpet av karrieren har han vunnet Overwatch League to ganger med San Francisco Shock, diverse cuper og mindre turneringer, og har nå nettopp lagt bak seg en 2024 OWCS-sesong der Team Falcons -laget hans var nærmest ukuelige i den asiatiske regionen, og kun tapte Stage 1 Main Event -turneringen, samtidig som de tok seg til semifinalen i Esports World Cup -turneringen og kom på andreplass i 2024 OWCS Major også.

Med dette i bakhodet er 2024-sesongen avsluttet, noe som betyr at alle øyne er tilbake på Blizzard mens vi venter på at utvikleren skal kunngjøre sine planer for 2025-kampanjen.