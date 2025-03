Team Falcons er Overwatch Champions Series Asia Stage 1-mestere

HQ

Det er nesten på tide at den første internasjonale turneringen i 2025 Overwatch Champions Series skal finne sted, ettersom Champions Clash -arrangementet vil skje i midten av april. Når det gjelder hvorfor det tar så lang tid å få handlingen i gang, venter vi fortsatt på at den fjerde og siste regionale turneringen skal avsluttes, ettersom China Stage 1 ikke er ferdig med sine ordinære sesongaktiviteter ennå. I løpet av helgen ble imidlertid Asia Stage 1 endelig avsluttet.

Etter at EMEA- og Nord-Amerika-aksjonen nådde sin konklusjon i forrige uke, kan vi nå rapportere at Team Falcons har kommet ut på topp i Asia. Det saudi-støttede laget beseiret Crazy Raccoon i den store finalen, og sikret seg litt premiepenger, men også den fremste regionale plassen i Champions Clash, en turnering som Crazy Raccoon også har kvalifisert seg til.

Dette betyr at seks av de åtte deltakende lagene nå er låst inne for Champions Clash, med et par åpningsmatcher til og med bekreftet også. De er følgende :



Team Falcons vs. Al Qadsiah



Crazy Raccoon vs. Spacestation Gaming



Vinneren av den kinesiske regionale scenen vil møte Virtus.pro og det andreplasserte kinesiske laget får i oppgave å ta på seg NTMR. Vi får vite hvem disse lagene er i begynnelsen av april.