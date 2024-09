Team Falcons er World Series of Warzone Global Final-mestere

HQ

Den siste helgen var et monster for esports igjen, da ikke bare Dota 2 The International 13 ble holdt, men det var også Rocket League Championship Series World Championship, og Call of Duty World Series of Warzone Global Finals.

Når vi snakker om sistnevnte, har Team Falcons nå blitt kalt mester etter å ha holdt av fremskrittene til Team CODMunity med tilsynelatende letthet. Når alt var sagt og gjort, endte Team Falcons med en poengsum på 206.8 poeng, mens den andreplasserte Team CODMunity bare klarte å klokke 122.6 poeng.

Dette resultatet betyr at den saudiarabisk-støttede organisasjonen reiser hjem med 300 000 dollar i premiepenger. Vi får se om laget, som også vant Esports World Cup Warzone i sommer, kan fortsette denne suksessen i 2025 og fremover.