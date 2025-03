Team Falcons henter dekorert eks-Team BDS Rainbow Six: Siege tropp

HQ

Team Falcons Team Falcons kom ut av ingenting og er nå en av de største esportsorganisasjonene i verden. Det er ikke akkurat en stor overraskelse, ettersom det er en Saudi-Arabia-støttet organisasjon som har brukt regionens enorme rikdom til å legge til roster og franchiseplasser fra alle slags konkurransescener til sine rekker. Den siste innsatsen for å bli gullstandardorganisasjonen ser laget signere en ny Rainbow Six: Siege -tropp, med dette er den tidligere Team BDS -enheten som gjennom årene har vist seg å være en av verdens beste.

Det stemmer, den siste Esports World Cup mesteren og Six Invitational 2025 runner up-troppen har byttet sine Team BDS farger for Team Falcons svart og grønt, noe som betyr at følgende stjerner nå alle er Falcons-spillere.



Stéphane "Shaiiko" Lebleu



Loïc "BriD" Chongthep



Josh "Yuzus" Pritchard



Fatih "Solotov" Türker



Théo "LikEfac" Mariano



Hovedtrener Samy "Stooflex" Smail



Trener Julio "Julio" Giacomelli



Analytiker Mees "eaglemees" van der Arend



Planene for den kommende sesongen Rainbow Six: Siege er fortsatt uklare, men vi kan forvente at disse spillerne vil være favoritter til å vinne de kommende turneringene, som Esports World Cup og 2026 Six Invitational også.